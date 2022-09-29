Adresi : Bolu İli Mudurnu İlçesi Alpagut Köyü Mezarlık Mevkii Mudurnu / BOLU
Yüzölçümü : 10.510 m2Arsa Payı : Tam İmar Durumu : Yok Kıymeti : 423.400,00 TL
KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler : 3402 S.K.'un 22/2 md. (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 02/11/2022 günü 09:30-09:35 arası 2. Satış Günü :07/12/2022 günü 09:30-09:35 arası
Satış Yeri : MUDURNU KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
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2 NO'LU GAYRİMENKULÜN
Özellikleri : Tapuda, Bolu İli Mudurnu İlçesi Alpagut Köyü Köyiçi(Eseler) Mevkii 265 Parselde kayıtlı, "Bahçeli Ahşap Ev Ahır ve Samanlık"tır. Hali hazırda üzerinde ev ve depo-odunluk bulunmakta ise de ahır yıkılmıştır. Üzerinde muhtelif ağaçlar vardır. Tek katlı ahşap ev, 89,38 m2 taban alanına sahip olup, yıpranması yaklaşık %60'tır.
Adresi : Bolu İli Mudurnu İlçesi Alpagut Köyü Köyiçi(Eseler) Mevkii Mudurnu / BOLU
Yüzölçümü : 1.190 m2Arsa Payı : Tam İmar Durumu : Yok Kıymeti : 127.817,60 TL
KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler :3402 S.K.'un 22/2 md. (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 02/11/2022 günü 09:45-09:50 arası 2. Satış Günü : 07/12/2022 günü 09:45-09:50 arası
Satış Yeri : MUDURNU KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
Bolu Mudurnu'da 10510 m² tarla mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU GAYRİMENKULÜN Özellikleri : Tapuda, Bolu İli Mudurnu İlçesi Alpagut Köyü Mezarlık Mevkii 238 Parselde kayıtlı 10.510 m2 tarladır. % 3-5-15 arası düz doğal eğimli bir topoğrafyaya, killi-tınlı bir toprak yapısına sahip olup, üzerinde muhtelif ağaçlar bulunmaktadır.
Adresi : Bolu İli Mudurnu İlçesi Alpagut Köyü Mezarlık Mevkii Mudurnu / BOLU
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