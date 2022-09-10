Adresi : Kaygana Mahallesi Mudurnu / BOLU Yüzölçümü : 12.900 m2 Arsa Payı : 3/11
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 59.809,09 TL KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibidir
1. Satış Günü : 21/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/10/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : MUDURNU KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
Bolu Mudurnu'da 12900 m² tarım arazisi icradan satılacak (çoklu satış)
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gayrimenkul Bolu İli Mudurnu İlçesi Kaygana Mahallesi Değirmen yanı Mevki 86 ada 10 parsel sayılı taşınmaz 12.900,00 m2 yüz ölçümlü olup, düz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir. 3 cephesi komşu, 1 cephesi sulama kanalı ile çevrilidir. Belediye mücavir alan sınırları içindedir. Taşınmaz 3/11 pay hisse oranı dahilinde satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Kaygana Mahallesi Mudurnu / BOLU Yüzölçümü : 12.900 m2 Arsa Payı : 3/11
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