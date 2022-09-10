Bolu Mudurnu'da 12900 m² tarım arazisi icradan satılacak (çoklu satış)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gayrimenkul Bolu İli Mudurnu İlçesi Kaygana Mahallesi Değirmen yanı Mevki 86 ada 10 parsel sayılı taşınmaz 12.900,00 m2 yüz ölçümlü olup, düz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahiptir. 3 cephesi komşu, 1 cephesi sulama kanalı ile çevrilidir. Belediye mücavir alan sınırları içindedir. Taşınmaz 3/11 pay hisse oranı dahilinde satışa çıkarılmıştır.