Üzerinde muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Belediye imar planı sınırları dışında ve mücavir alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Tapu kaydında 22/11/2000 tarih ve 841 yevmiye sayılı "B:682140000" açıklaması ile şerh bulunmaktadır.
GAYRİMENKUL ÜZERİNDE T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. LEHİNE 3.000.000.000,00 ETL İPOTEK BULUNMAKTADIR.
Adresi : Bolu Mudurnu Karacakaya Mh. Erenleraltı Mevkii Mudurnu / BOLU
Yüz ölçümü : 16.364 m²
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 332.179,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/11/2022 günü 11:00-11:05 arası
2. Satış Günü : 30/11/2022 günü 11:00-11:05 arası
Satış Yeri : MUDURNU KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
Bolu Mudurnu'da 16364 m² tarla mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU GAYRİMENKULÜN Özellikleri : Tapuda, Bolu Mudurnu Karacakaya Mh. Erenleraltı Mevkii 274 Ada 3 Parselde kayıtlı tarladır. Aynı dosyada satışa konu olan ve 274 Ada 11 Parsel'de kayıtlı diğer bir gayrimenkulde bulunan, konut, bitişik ahır-fırın evinin bir kısmı bu gayrimenkule tecavüzlüdür ve bu tarla üzerinde yer almaktadır(2 katlı evin 24 m2'si, ahır-fırın evinin 99 m2'si bu tarlaya tecavüzlüdür).
Üzerinde muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Belediye imar planı sınırları dışında ve mücavir alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Tapu kaydında 22/11/2000 tarih ve 841 yevmiye sayılı "B:682140000" açıklaması ile şerh bulunmaktadır.
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