Bolu Mudurnu'da 16364 m² tarla mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU GAYRİMENKULÜN Özellikleri : Tapuda, Bolu Mudurnu Karacakaya Mh. Erenleraltı Mevkii 274 Ada 3 Parselde kayıtlı tarladır. Aynı dosyada satışa konu olan ve 274 Ada 11 Parsel'de kayıtlı diğer bir gayrimenkulde bulunan, konut, bitişik ahır-fırın evinin bir kısmı bu gayrimenkule tecavüzlüdür ve bu tarla üzerinde yer almaktadır(2 katlı evin 24 m2'si, ahır-fırın evinin 99 m2'si bu tarlaya tecavüzlüdür).