Bolu Mudurnu yolunda çile devam ediyor

Haber: Süleyman Kurt

Yapımı yaklaşık 10 yıldır devam eden Bolu – Mudurnu ilçe bağlantı yolunda, son aşama bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. İlimizin yüzölçümü olarak en büyük ilçelerinden biri olan Mudurnu ilçemiz ile merkez arasındaki 44 kilometrelik yolun Mudurnu kesimindeki son kalan 14 kilometrelik bölümünün genişletme çalışmaları sürüyor.

Karayolları ekipleri, kara yolunun Yazılar, Bulanık, Dedeler, Gedikler, Örencik köylerinin yol ayrımlarında yol ve viraj genişletme çalışması yapıyor. Menfez yapımının da sürdüğü güzergahta, kritik noktalardaki virajların düzeltilerek daha güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor. Yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra 44 kilometrelik Bolu Mudurnu yolu bölünmüş –çift- yol haline gelmiş olacak.

