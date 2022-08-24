Bolu Müftülüğü’nde yapılan mülakatlara komşu iller de katıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Diyanet işleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 yılı Umre organizasyonu görevli mülakatları başladı. Bolu İl Müftülüğü’nde yapılan mülakatlara Bolu, Karabük ve Düzce illerinden müracaat eden din görevlileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın komisyon başkanlığında gerçekleştirilen sınavda din görevlileri, Umre organizasyonunda görev alabilmek için ter döktü.