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14 Nisan 2017 Cuma
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    • Bolu Muhtarları Narven’de bir araya geldi

    Türkiye Muhtarlar Derneği Bolu Şubesi’ne bağlı 156 muhtar Narven Termal Kasaba’da bir araya gelerek “Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi” düzenledi.

    14 Nisan 2017 Cuma 15:48
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    Bolu Muhtarları Narven’de bir araya geldi
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    Haber: BMA

    Türkiye Muhtarlar Derneği Bolu Şubesi’ne bağlı muhtarlar Narven Termal Kasaba’da “Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi” düzenledi. Narven Termal Kasaba İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Necip Çarıkçı, Genel Müdür Serdar Yıldız ve Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı’nın ev sahipliği yaptığı geceye, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu merkez ve ilçelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

    Akşam yemeği ile başlayan organizasyonda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Bolu Şubesi Başkanı Fikret Özen, muhtarların sorunlarını aktardı. Muhtarların özlük haklarına ilişkin yapılan düzenlemelerden söz eden Özen, Bolu merkez ve ilçelerdeki bütün muhtarların tek bir çatı altında birleşmesi gerektiğini ifade etti. Özen, organizasyona ev sahipliği yaptıklarından dolayı Narven A.Ş. yöneticilerine teşekkür ederek, “Narven’i Bolu’ya kazandıran projenin mimarı Sayın Halit Yıldız’a, Genel Müdür Serdar Yıldız’a, Çarıkçı, Nalçacılar ve Ericek Ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Narven tamamlandığında haftada 7 bin 500 kişiyi ağırlayacak. Bu rakamın Mudurnu ve Göynük’ün nüfusundan daha fazla olduğunu belirtmek isterim” dedi.

    Gecede konuşan, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay muhtarların memleket için önemine, yerel yönetimlerdeki etkisine ve belediye hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasındaki rolüne değindiler.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Muhtarlar, Derneği, Bolu, Şubesi’ne

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