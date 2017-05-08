Haber: Esra Öztürk

Müsiad Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, yönetim kurulu ve Bolu Şubesi üyeleri katıldı. MÜSİAD 96. Genel İdare Kurulu Toplantısında başkanlar toplantısıyla eşzamanlı olarak, Yurtiçi Teşkilatlanma Başkanları, Sektör Kurulları Başkanları, Bütçe ve Mali İşler Başkanları ve Üye İlişkileri Başkanları Toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıya MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Sağol, Ali Abbas Açıkol, İbrahim Ercan, Çetin Gürkan, Erkan Bozacı,Davut Uzun, Hasan Ayar katıldı.Ayrıca Bolu’da iş dünyasının tanınan isimlerinden İsmail Duru, Bülent Hitit, Ahmet Koloğlu,Kenan Altundağ ve birçok üye katılım sağladı.

MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat 96. GİK toplantısı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "MÜSİAD Bolu heyeti olarak 96. Genel İdare Kurulu Toplantısına katılım sağladık. Yapmış olduğumuz toplantılar ve görüşmeler sonucu yönetimimizle istişare ederek Bolumuzu her zaman en ileriye taşımaya devam edeceğiz.6 Haziran’da Müsiad Genel Merkez’in kongresinin Haliç Kongre Merkezinde yapılacağını kongre sonrasında iftar programının olduğunu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağlayacağını” dile getirdi.

2 gün süren programın gala yemeğinde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin geleceğine inandıklarını belirterek, huzur ortamının olmadığı yerde, yatırım ve büyümenin olamayacağına dikkati çekti.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, geleceğe olumlu baktıklarını söyledi. Olpak, huzur ortamının olmadığı yerde yatırım ve büyümenin olmayacağını belirterek: “Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Milletimizin bütün zorlukları yeneceğine inanıyoruz ama bunun da altyapısının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir süreç içerisinde bakıldığında referandumun bundan sonraki sürecinin siyasetin yapması gereken adımları ve iş dünyasının kendisini buna uydurması gereken adımları olacak.” dedi