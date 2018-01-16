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16 Ocak 2018 Salı
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    • Bolu Mutfağına önemli bir eser kazandırıldı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yüksek lisans öğrencileri, Bolu ve ilçelerindeki köylerde, Bolu’ya özgü yemekler ve mutfak kültürü konusunda yaptıkları çalışmaların sonucunda, Türk mutfağı ve kültürüne önemli bir eser kazandırdılar.

    16 Ocak 2018 Salı 12:22
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    Bolu Mutfağına önemli bir eser kazandırıldı

    Haber: Esra Öztürk

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yüksek lisans öğrencileri,572 sayfadan oluşan “Bolu ve Mutfak Kültürü” kitabını, Gülezler Konağı’nda düzenlenen programda tanıttı. Programa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Şerafettin Erbayram, İşadamı Yurdaer Kalaycı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Halen Akademisyen Şefler olarak sektörde çalışmaya devam eden Emre Öztürk, Emrah Gökçeel, Merih Tatlı, Taner Tuncer ve Vedat Kayış, üniversitemizde yüksek lisans öğrencisiyken Bolu ve ilçelerindeki köylerde yaptıkları saha çalışmalarında, Bolu’ya özgü yemekleri ve mutfak kültürünü belgelediler. Bolu Bağışçılar Vakfı’nın maddi desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, editörlüğünü Doç. Dr. Nihal Doğan’ın yaptığı ekip tarafından kitaplaştırıldı. “Bolu ve Mutfak Kültürü” isimli kitap, BAMER Yayınları arasından çıkacak ve Bolu Belediyesi tarafından basılacak.

    Programda, kitabın tanıtımını yapan Akademisyen Şefler, Bolu’da özel günlerde yemek alışkanlıkları ve kültürel özelliklerin yanı sıra “Kedi Batmaz”, “Sütlü Kül Çöreği”, “Tozmankara”, “Göce Aşı”, “Galduruk Dolması”, “Sirken Çorbası”, “Meksenye” gibi Bolu’ya özgü yemekler hakkında ayrıntılı bilgi verdiler; “Sızgala” ve “Iza Bulguru”nun ilimize özel değerler olduğuna vurgu yaptılar. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, programın sonunda yaptığı konuşmada, uzun uğraşlar sonucunda ciddi bir emek vererek kitabı hazırlayan öğrencilerimize, Doç. Dr. Nihal Doğan, Bolu Bağışçılar Vakfı ve Bolu Belediyesi ile kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

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