Bolu Mutfak Tüpü Fiyatı Ne Kadar?

Haber: C. Kutay Aykan

Mutfak tüpü ne kadar merak ediliyor. Mutfak tüpü fiyatları da son zamanlarda yapılan zamlarla birlikte yükseldi. Vatandaşların merak ettiği fiyatlar EPDK tarafından yayınlandı. Yayımlanan verilere göre ilimiz Bolu’da 1 adet mutfak tüpü fiyatı 312 lira olarak açıklandı.

MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI

Bolu mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Adana mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Adıyaman mutfak tüpü fiyatı 301.00 TL/adet

Afyonkarahisar mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Ağrı mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Amasya mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Ankara mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Antalya mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Artvin mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Aydın mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Balıkesir mutfak tüpü fiyatı 314.00 TL/adet

Bilecik mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Bingöl mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Bitlis mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Burdur mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Bursa mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Çanakkale mutfak tüpü fiyatı 314.00 TL/adet

Çankırı mutfak tüpü fiyatı 309.00 TL/adet

Çorum mutfak tüpü fiyatı 309.00 TL/adet

Denizli mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Diyarbakır mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Edirne mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Elazığ mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Erzincan mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Erzurum mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Eskişehir mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Gaziantep mutfak tüpü fiyatı 309.00 TL/adet

Giresun mutfak tüpü fiyatı 314.00 TL/adet

Gümüşhane mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Hakkari mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Hatay mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Isparta mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

İçel mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

İstanbul - Anadolu mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

İstanbul - Avrupa mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

İzmir mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Kars mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Kastamonu mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Kayseri mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Kırklareli mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Kırşehir mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Kocaeli mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Konya mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Kütahya mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Malatya mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Manisa mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Kahramanmaraş mutfak tüpü fiyatı 305.00 TL/adet

Mardin mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Muğla mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Muş mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Nevşehir mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Niğde mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Ordu mutfak tüpü fiyatı 314.00 TL/adet

Rize mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Sakarya mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Samsun mutfak tüpü fiyatı 314.00 TL/adet

Siirt mutfak tüpü fiyatı 309.00 TL/adet

Sinop mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Sivas mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Tekirdağ mutfak tüpü fiyatı 315.00 TL/adet

Tokat mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Trabzon mutfak tüpü fiyatı 314.00 TL/adet

Tunceli mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Şanlıurfa mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Uşak mutfak tüpü fiyatı 314.00 TL/adet

Van mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Yozgat mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Zonguldak mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Aksaray mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Bayburt mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Karaman mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Kırıkkale mutfak tüpü fiyatı 310.00 TL/adet

Batman mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Şırnak mutfak tüpü fiyatı 311.00 TL/adet

Bartın mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Ardahan mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Iğdır mutfak tüpü fiyatı 309.00 TL/adet

Yalova mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Karabük mutfak tüpü fiyatı 313.00 TL/adet

Kilis mutfak tüpü fiyatı 309.00 TL/adet

Osmaniye mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet

Düzce mutfak tüpü fiyatı 312.00 TL/adet