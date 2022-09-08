Bolu Müzesi 2021 yılında 2 bin 687 ziyaretçiyi ağırladı



Haber: Süleyman Kurt

TÜİK, ülkemizde ve ilimizde yer alan müze, eser ve ziyaretçi sayılarını yayınladı. İlimizde taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanlarının toplam sayısı 855 olarak açıklanırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi kampüsünde bulunan Bolu Müzesi 2021 yılında 2 bin 687 ziyaretçi kabul etti.

BOLU’DA 745 KÜLTÜR VARLIĞI BULUNUYOR

17 bin 184 eser bulunan Bolu’da, 2021 yılında toplamda 193 adet müze kartı satıldı. 2021 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı verilerine göre Bolu’da 1 şehitlik, 1 anıt, 1 korunmaya alınan sokak, 524 sivil mimari örneği, 30 tarihi mezarlık, 3 tarihsel kalıntı başta olmak üzere, toplamda 745 kültür varlığı bulunuyor.

Bolu’da yine 107’si Arkeolojik, 2’si kentsel ve 1’si kentsel Arkeolojik olmak üzere toplamda 110 adet sit alanı var.