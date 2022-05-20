“Bolu Müzesi” resim yarışması düzenlendi

Haber: Ceylan Beykoz

18 Mayıs Çarşamba günü Müzeler haftasında düzenlenen yarışmada kara kalem, renkli kalem, sulu boya, guaj boya ve pastel boya teknikleri ile resim yapıldı. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencileri "Bolu Müzesi' konulu resim yarışmasında dereceye giren isimler;

10. sınıf öğrencisi Kübranur Becer 1.

10. sınıf öğrencisi Elif kırhalı 2.

12. sınıf öğrencisi Kübra Coşkun 3. Oldu.

Mansiyon ödülleri ise Derya Sarıkaya ve Burçin Aydın layık görüldü. 36 öğrencinin de çalışması sergilenmeye değer görülmüştür