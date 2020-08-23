“Bolu'muzun bereketli topraklarına bir yatırım daha”

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, katıldığı Seben Taşlıyayla Göleti Sulama Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu'muzun bereketli topraklarına bir yatırım daha” dedi.

“Bolu'muzun bereketli topraklarına bir yatırım daha”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, geçtiğimiz gün ilimiz Seben ilçesinin tarımsal gelişimine büyük katkı sunacak olan Taşlıyayla Göleti Sulama Projesi temel atma törenine katıldı. Aydın projeyle ilgili açıklamasında, “Bolu'muzun bereketli topraklarına bir yatırım daha! Seben Taşlıyayla Göleti'nde sulama için derivasyon tünelinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve tüm teşkilatımıza teşekkürler!” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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