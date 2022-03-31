Bolu NARKO’nun Mart ayı başarısı

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı boyunca ülkenin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu geçişinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyonlar düzenledi.

Ekiplerin ve narkotik köpeklerinin, Mart ayı boyunca yaptıkları operasyonlarda 32 kilo 453 gram esrar, 7 kilo 250 gram skunk, 542 gram eroin, 11,5 gram kokain, 5 gram metamfetamin, 22 gram afyon sakızı ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.