Bolu nüfusunun yarısı 36,3’ün üstünde

Haber: Volkan Yılmaz

2019 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Ortanca(Medyan) yaş İstatistikleri açıklandı. İstatistiklere göre Türkiye nüfusu yaşlanmakta. Ortanca yaş, nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada olan kişinin yaşıdır. Ortanca yaşın genç yaş grubunda olması, o ülkedeki çocuk ve genç nüfusunun fazla olduğunu göstermekte. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye ortanca(medyan) yaşı 32,4 olarak tespit edildi. ADNKS kurulmasından itibaren ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde, 2007 yılında 28,3 olan Türkiye ortanca yaşı, geçen 12 yılsonunda 4,1 yaş artmış ve 32,4 olarak gerçekleşmiştir.

BOLU NÜFUSU, TÜRKİYE NÜFUSUNA GÖRE DAHA YAŞLI

31 Aralık 2019 itibariyle Bolu ortanca yaşı 36,3 olup, Türkiye ortanca yaşından 3,9 yaş daha fazladır. ADNKS kurulmasından itibaren ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde, Bolu 2007 yılında 32,5 olan ortanca yaşı, geçen 12 yılsonunda 3,8 yaş artmış ve 36,3 yaş olarak gerçekleşti. Ortanca yaş grafiği incelendiğince, Bolu ilinin 2007 yılındaki nüfusunun yarısı 32,5 yaşın üzerindeyken, 2019 yılında ise 36,3’ e yükseldiği görülmektedir. Bu da Türkiye nüfusunun ve bu doğrultuda Bolu nüfusunun her geçen yıl yaşlandığını açıkça ortaya koymakta.

EN YAŞLI NÜFUS SEBEN’DE

İlçelerin ortanca yaşları incelendiğinde; Seben ilçesi 54,4 ortanca yaşı ile en yaşlı nüfusa sahip olup, Merkez ilçesi ise 33,2 ortanca yaş ile en genç nüfusa sahiptir.