Bolu Nuhlar köyünde 2344 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, NUHLAR Köyü, 107 Ada, 132 Parsel, Özellikleri : Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kaldığı, yola cephesi olup belediye mücavir alan sınırları dışında kaldığı ve hali hazırda tarım arazisi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.