Yüzölçümü : 2.344,97 m2
Kıymeti : 42.659,46 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : TEK Genel Müdürlüğü Lehine 1719,00-m² Daimi İrtifak Hakkı Vardır
1. Satış Günü : 08/11/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 21/12/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, NUHLAR Köyü, 110 Ada, 29 Parsel,
Özellikleri : Taşınmazın bir kısmı köy yerleşik alanı içerisinde bir kısmı köy yerleşik alan dışında kalmakta olup imar planı kapsamı dışında kaldığı, yola cephesi olmayıp belediye mücavir alan sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 3.738,59 m2
Kıymeti : 89.726,16 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 08/11/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 21/12/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Nuhlar köyünde 2344 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, NUHLAR Köyü, 107 Ada, 132 Parsel, Özellikleri : Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kaldığı, yola cephesi olup belediye mücavir alan sınırları dışında kaldığı ve hali hazırda tarım arazisi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 2.344,97 m2
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