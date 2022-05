Bolu ona minnettar!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında 140’tan fazla tesis kazandıran ve 1994’te Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal adına düzenlenen ‘Şükran Günleri’ başladı.

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin katkılarıyla Bolu Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Bolu halkı adına Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy Anıtpark’ta Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Törene; Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu İl Jandarma Komutanı J. Alb. Haluk Saygılı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ile Türk Hava Kurumu tarafından “İzzet Baysal’a Şükran” uçuşu yaptı. İzzet Baysal ve Türk Bayrağı bağlı olan paramotorlar İzzet Baysal Caddesi üzerinde uçtu.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu folklor gösterisi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

AHMET BAYSAL’DAN İZZET BAYSAL’A 22.MEKTUP

İzzet Baysal Vakfının Başkanı Ahmet Baysal göz yaşlarını tutamayarak, “Her sene İzzet Baysal Şükran Günleri açılışında, İzzet Baysal’a bir mektup yazmayı adet edindim. Amcaya 22. Mektubumdan özetler (İrticalen konuşacağım): SEVGİLİ Amca; Pandemi nedeniyle karamsarlık içinde yazdığım geçen seneki mektubum üzerine bu seneki mektubumu merakla beklediğini biliyorum. Geçen sene Covit Salgını nedeniyle yapılamayan sana Şükran Günlerinin programını Bolu Kent Konseyi Başkanlığından Yakacık’ta iken aldım. .. Öğle zengin bir program hazırlanmış ki sevgili amca, yaşayıp görmeni isterdim Konseye katkılarını esirgemeyen Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Törene katılanlara ve 3 günlük programda yer alacak topluluklara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ... 2.gün tüm katılanlara yemek ikram edecek olan Esnafımıza ve onların değerli sponsorlarına sevgilerimi sunuyorum. İşte, seni, Sevgili Amcam, bir kere daha heykelinin önünde rahmet ve minnetle anıyor, sana Bolulu evlatların olarak sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz Ayrıca 4. güne, 14 Mayıs Cumartesi gününe Mengen İzzet Baysal Kampüsünün Devir-Teslim töreni konulmuş .. Bu senin özel günün sevgili Amca .. Amaçlarından biri daha yerine getirilmiş oluyor. Rektör Alişarlıya, Mengen BL. Başkanı Turan Bulat'a, 13 dönüm arsayı bu maksada tahsis eden Konak Köyü İhtiyar Heyetine ve gereken istimlakları yaparak 4 km lik asfalt yolu hazırlayan Bld.Başk. Turan Buluta teşekkür ediyorum .. Mengen Kampüsünü zamanında bitirmiş olmaktan İzzet Baysal Vakfı üyelerin olarak çok mutluyuz .. Bize vermiş olduğun ciddi bir görevi bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Esasen Mengen inşaatı devam ederken Hukuk Fakültesi inşaatına da neredeyse aynı zaman diliminde başlatmam hatalı olmuştu .. Zira her iki inşaatı birden sürdürmek İLAVE ÖZ VARLIGIMIZDAN harcama gerektiriyordu .. Diğer üyelerin karşı çıkmasına rağmen ben senin vasiyetindir diye hemen başlatmayı uygun gördüm. Böyle olunca da Üç senede biten bu iki inşaat İLAVE ÖZVARLGIMIZDAN 15 milyon harcama gerektirdi. Gene böyle olsa da, senin bana hayatında gösterdiğin güvenden cesaret alarak, inanıyorum ki: o da üç sene gibi bir sürede Bolu’ya 56 milyon değerinde iki büyük eser kazandırmış olmanın memnuniyetini sende duymuş olacaksın. Ve sanırım ki, inşaatların her sene artan fiyatları karşısında, sayıları halen bunlarla 146 'yı bulan eğitim ve sağlık tesisleri içinde bunlar en maliyetli olanlar olarak yer alacaktır . Ama emin ol ki sevgili amca, bundan sonra sonsuza kadar devam edecek hayırlarının hiç birisine de İlave Mal Varlığımıza dokunulmayacak ve hayırların bıraktığın gelirlerin sınırları içinde kalacaktır . Bizlerden beklediğin haberlere gelince, evvelki sene kaybettiğimiz değerli yeğenin Mükerrem Erdinç’in yerine yeni üyemiz İnşaat Mühendisi Attila Uçar oy birliği ile yeni üyemiz oldu. Tüm Vakfının üyeleri Vakıf senedinde öngördüğün hedeflere kilitlenmiş olarak birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar hayırlarına devam edeceğimize emin olabilirsin. Üniversite Fakülte ve Yüksekokullarını birincilikle kazanan öğrencilerin burslarına ve ayrıca Lise ve Üniversite birincilerine ödüllerimiz devam ediyor .. Akademisyenler arasında çalışmalarına Uluslararası akredite dergilerde yayınlama başarısı gösterenlere parasal ödül veriyoruz. Memnuniyetle söylemeliyim ki bu araştırmaları yapıp ödül kazananların sayısı senede ortalama 60 civarından aşağıya düşmüyor . Bu sene iki büyük kayıp yaşadık: üyemiz değerli yeğenin Müzeyyen Gültopu’nuve ablamın eşi İlhan Bağışgili kaybettik. Ablam Mebrure bu sene de Vakfa BİR Milyon daha bağışladı. Böylece şimdiye kadar yaptığı bağışları Üç milyonu buldu. Üyemiz Kazım OKSAY rahmetli oğlu Mustafa Serkan OKSAY adını yaşatmak üzere Vakfa 100.000 dolar bağışladı. O tarihteki TL olarak muhasebeleştirdik. Ben de senin izinden gidiyorum, sevgili Amca: ağabeyin rahmetli babam Mehmet Baysaldan bana miras kalan meblağın son dilimiyle bu sene Bolu’ya bir Ana Okulu daha kazandırdım. İsmini de, Muharrem aylarında sana Aşure gönderdiği için ona mektupla teşekkürü unutmadığın eşimin ismini koydum: SOLMAZANA ANAOKULU. Üyelerinden de senden ilham alanlar da az değil:: Kemal Sert ve eşi Nurten hanım geçen sene İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Yoğun Bakım Bölümünü eksiksiz yenilediler Çok iyi tanıdığın üyen Fatih Yamaner, ve Eşi Deniz İzzet Baysal mahallesinin çok ihtiyaç duyduğu bir sağlık ünitesinin inşaatına başladı. .700 m2 lik bir alana Sağlık Müdürlüğüne hibe etmek üzere ATİPİ VE C TİPİ, iki bölümden oluşan 112 ACİL SAGLIK İSTASYONU yapıyor Senin vefatın yerine üye seçilen Orhan Uçar, üç sene kadar önce, çoğu akademisyenlerden oluşan yüzü aşkın üye ile BOLU PLATFORMU ismi altında bir hayır faaliyetine başladı. Amaçları Bolu tabiatının güzelliğini korumak ve Bolunun tarihini ve Kültürel yapısını muhafaza etmek ve korumak... Üç senedir etkili çalışmalarını görmekle mutlu oluyorum. Üyelerinin birçoğu, Vakfın Sekreteri Mustafa Yamanın bulduğu birçok fakir öğrenciye, Vakfın verdiklerinden ayrı olarak burs veriyor. Bir öğrenciye veren de var, on öğrenciye veren de .. Allah hepsinden razı olsun .. Vakıf üyelerin artık bir aile gibiler .. Hepsinin kendi işi olsa da Vakıf için fahri çalışıyorlar ve gördüğüm kadarı ile Vakfın işini kendi işlerinin önünde tutuyorlar .. Özetle Vakıf için kendi yaşamlarından dahi veriyorlar, diyebilirim. Mektubuma son verirken 2022 senesinin bu 11 Mayıs gününde senin heykelinin önünde sana rahmet dileyen Bolulu evlalarından sana sonsuz sevgi, saygı ve şükranlar, sevgili Amcam .. Ben de mübarek ellerinden öpüyorum.

“BÜYÜK HAYIRSEVER İZZET BAYSAL’I BU ANLAMLA GÜNDE BİR KEZ DAHA RAHMETLE YAD EDİYORUM”

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, “İlimizin ve ülkemizin ender vakıf insanlarından, rol modellerinden merhum İzzet Baysal’ı, hayırları ve eserleri ile bir kez daha hatırlamak ve yâd etmek için 33’üncüsü düzenlenen şükran günleri dolayısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bolu ili İzzet Baysal adı ile öyle özdeşleşmiş ki eğitim ve sağlık tesisleri, sosyal hizmet bursları, yardımları ve Üniversitenin tesis ve donanımları ile İlimizin her noktasında 35 yılda inşa edilen toplam 146 eseri ile adını her yerde görmek mümkündür. Vefatından sonra da İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Baysal Beyefendi ve Vakıf üyelerinin teslim aldıkları hizmet bayrağını aynı heyecanla taşımaları neticesinde ilimize yapılan bu değerli hizmetler artarak devam etmektedir. Merhum İzzet Baysal eserleriyle Bolu halkının zihninde ve kalbinde yaşamaya devam etmektedir. O’nu gönül tahtına oturtan Bolu Halkı, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ilimize kazandırdığı tesislerine bağışları ile katkıda bulunarak yatırımların gelişmesi için destek verip kadirşinaslıklarını sürdürmektedirler. Bugüne kadar da yaklaşık 300 vatandaşımız sağlık tesislerimizde kullanılmak üzere yaptıkları bağışlarla destekte bulunmuşlardır. Merhum İzzet Baysal, hayırseverliği ile tanınmış olmasından ziyade mütevaziliği, tasarruflu olması, az ve öz konuşması, girişimciliği ile de hatırlanmalıdır. Bugünlerde insanların ihtiyacı olan birlik beraberliği, paylaşmayı, anlaşmayı, sevme duygularını on altın öğüdü ile öyle güzel anlatmış ki şu sözleri bizlere esin kaynağı olmalıdır Düşünmeye vakit ayır, düşünce güç için kaynaktır. Eğlenmeye vakit ayır, eğlence gençliğin sırrıdır. Okumaya vakit ayır, okuma bilginin pınarıdır. Duaya vakit ayır, dua güç anlarda direnmenin desteğidir. Sevmeye vakit ayır, sevme yaşamı tatlı kılan şeydir. Anlaşmaya vakit ayır, anlaşma yaşama güzel tat verir. Gülmeye vakit ayır, gülme ruhun güzelliğidir. Vermeye vakit ayır, verme günün aydınlığıdır. İşini iyi yapmaya vakit ayır, iyi iş kişiyi kendine saygın yapar. Teşekküre vakit ayır, teşekkür yaşam pastasının kremasıdır. Hayırsever İzzet Baysal’a hayırlarından hangisinin anlamlı olduğu sorulduğunda “Halkımızın ve gençlerimizin bakışlarında hissettiğim sevgi bunların hepsine bedeldir”. Cevabını vermiştir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için eğitim tesislerinden yetişen çok sevdiği gençlerin içinden yeni yeni İzzet Baysallar sevgi ve hizmet bayrağını zirvelere taşıyabilmenin sorumluluğunu alarak büyük gayret sarf etmektedir ve sarf etmeye de devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle; başta izzet Baysal Vakfı Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Baysal beyefendiye, Esin Avunduk Hanımefendiye, Vakfın yönetim kurulu üyelerine ve çalışmalarda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Boluların İzzet Baysal’ı unutmayacaklarına ve kurmuş olduğu Vakıfa sahip çıkacaklarına gönülden inanıyorum. “Vakfet, Yaşa, Yaşat” mefkuresiyle İzzet Baysal Vakfı’nın kurucusu olan Büyük Hayırsever İzzet Baysal’ı bu anlamla günde bir kez daha rahmetle yadediyorum. İzzet Baysal Vakfının Şahs_ı Manevisinde; kadim medeniyetimizin iz düşümü, âziz milletimizin şefkât ve merhamet pınarı, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun kurumsal kültürü ve kimliği olan vakıflarımızın, Vakıflar Haftası’nı kutluyorum. Rahmetli İzzet Baysal’ın ruhu şâd, makamı âli olsun” diye konuştu.

“BİR TOPLUMDA HERKESİN GÖNLÜNE GİREBİLMEK HİÇTE KOLAY DEĞİLDİR”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Sağlığında helal kazancını, maddi ve manevi tüm birikimini doğup büyüdüğü topraklara, Bolu’ya adamış, Türkiye’de eşi benzeri olmayan, değerli insan, büyük hayırsever İzzet Baysal; Bir toplumda herkesin gönlüne girebilmek hiçte kolay değildir. İşte siz, yaptığınız yatırımlarla Boluluların gönlüne “İzzet Baba” olarak girdiniz. Bolu bugün Türkiye’nin en yaşanılabilir, en güzel şehirlerinden bir tanesi ise, bu değerli şahsınızın ve kurucusu olduğunuz vakfın eğitimden sağlığa birçok alanda yaptığı yatırımlar, kazandırdığı büyük eserler sayesindedir. Öyle ki artık Bolu’da atılan her adım, eserlerinize çıkmaktadır. O nedenle biz Bolulular, “İzzet Baba”ya, “Ahmet Amca”ya sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Bolu’nun seçilmiş Belediye Başkanı olarak her gittiğim yerde “İzzet Baysal şehri Bolu’ya hizmet ediyorum” demenin verdiği onur ve gururu her zaman yaşıyorum. Bu duyguyu kelimelerle anlatmam mümkün değildir. Bu onur ve gururu şahsıma yaşattığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İzzet Baba; Bizler her ne kadar 11 Mayıs’ta size şükranlarımızı sunmak için bugünü düzenlesek de, biliyoruz ki asıl görevimiz “Bolulular bu vakıf sizindir, ona sahip çıkınız’ diyerek bizlere emanet ettiğiniz İzzet Baysal Vakfı’na sahip çıkmaktır. Emanetinize bugün olduğu gibi gelecekte de sahip çıkmaya devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle, ‘İzzet Baysal’ adını ve eserlerini gelecek nesillere taşıyacağımızın sözünü vererek, sizlere Bolu’ya kazandırdığınız sayısız eserler için bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Mekânınız cennet olsun büyük hayırsever İzzet Baba…” ifadelerine yer verdi.

“ÖYLE BİR DEĞER Kİ KONU O OLUNCA ŞEHİR ONUN ADI ETRAFINDA BİRLEŞİYOR”

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “ İnsanoğlu iki kapılı bir han olan dünya misafirhanesinden göç edip gittiğinde gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyorsa insanların fikirlerini, düşüncelerini ve hayata bakış açılarını olumlu yönde etkileyecek bir iz bırakmalı. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğin en güzel örneği bizim medeniyetimizin en önemli temel taşlarından olan vakıf müessesesidir. İzzet Baysal ismi ve elbette ailesi sahip olduğu varlığı insanların istifadesi için vakfetmenin simgesi olmuştur. Peygamberimiz şöyle buyuruyor; “Bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, yabânî hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır.” (Müslim, Müsâkât, 7) İşte bir bitkinin dahi ehemmiyeti bu kadar fazla iken; Kurucusu İzzet Baysal olan vakıf aracılığıyla bugüne kadar eğitim, sağlık ve sosyal tesisler olarak 146 kalıcı eser, donanımlar ve sosyal yardımlar alanında bugünkü değeriyle 1 milyar 231 milyon 822 bin 633 lira harcandı. Rabbim inşallah yaptığı güzel hayırları sadaka-i cariye niyetine kabul etsin. Hamdolsun devletimiz her yıl üniversitemizden, hastanelere varıncaya kadar bütçesini artırarak yapılan yatırımlara katma değer sağlamaya devam ediyor. İzzet Baysal öyle bir değer ki doğumdan ölüme kadar bu şehrin insanları neredeyse her kurumun kapısında onun adını, nereye baksa onun eserlerini görüyor. Hastanede doğuyorsunuz, anaokulundan üniversitesine kadar tüm eğitim hayatınızda okullarına gidiyorsunuz. Öyle bir değer ki bıraktığı en büyük eseri İzzet Baysal Vakfı ve onun izinden giden Baysal ailesi sayesinde ölümünden sonra dahi şehrin her ihtiyacına ortak oluyor. Öyle bir değer ki konu o olunca şehir onun adı etrafında birleşiyor. Ben bu vesileyle merhum İzzet Baysal’ı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, İzzet Baysal Şükran Günleri’mizin hayırlı olmasını diliyor, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara ve katılımcılara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 15:03