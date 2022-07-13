Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açıldı

Haber: Uğur Balaban

Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim yılında makine ve tasarım teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve moda tasarım teknolojileri alanlarında öğrenci yetiştirecek.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrenciler Bolu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde öncelikli olarak iş fırsatı yakalayacak. Sektörün önde gelen firmalarında işbaşı eğitimi ve staj olanaklarının yanı sıra başarılı öğrencilere burs verilecek.

20 Temmuz’a kadar devam eden lise tercihleri döneminde Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih eden öğrencilere ücretsiz yemek ve ulaşım imkânı da sunulacak.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, işletmelerin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların haricinde geleceğin mühendislerini yetiştirme misyonu da taşıyor.