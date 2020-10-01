Bolu Orman, 18 işçi alacak

Haber: N. Halid Altundal

Resmi Gazete’nin 1 Ekim 2020 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü(OGM) tarafından 274 daimi işçi istihdam edilecek. İlana göre, Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

BOLU’YA 12 İŞÇİ

İlana göre Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ilimizde istihdam edilmek üzere ise 1 dozer operatörü, 10 greyder operatörü, 1 ekskavatör operatörü olmak üzere toplam 12 kişi alınacak. Öte yandan Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzce ili için ise 6 kişi alınacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.