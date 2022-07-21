Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 180 İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. Adayların sınavda elde ettikleri başarı puanlarına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu puan cetveli yayımlandı.

12 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olup “ASİL" olarak sıralamada yer alan adayların 5 Ağustos 2022 tarihine kadar ne yapması gerektiğini Bolu Orman Bölge Müdürlüğü açıklandı.

EVRAKLAR OBM’YE TESLİM EDİLECEK

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “Sağlam" onayı alınmış Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraflarını elden Sağlık Mah. Karadere Cad. No: 9 14300 Merkez / Bolu adresinde bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEN EVRAKLAR KABUL EDİLMEYECEK

“Posta veya elektronik ortamda gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde evrak teslim etmeyen veya eksik evrak teslim eden asil aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.”