Bolu Orman personellerine ödül

Haber: N. Halid Altundal

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen “Yeşilin EN’leri Ödül Töreni”nin bu yıl 3üncüsü düzenlendi. 2020 yılında ülkemiz ormancılığında üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlara başarılarından ve ormancılığa katkılarından dolayı ödülleri Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından takdim edildi.

PAKDEMİRLİ’DEN EN’LERE TEŞEKKÜR

Törende konuşan Bakan Pakdemirli, “Burada başarılı çalışmaları ile pek çok konuda öncü, lider ve yenilikçi çalışmalara imza atan; bilim ve teknolojiyi EN iyi kullanan, Akdeniz ülkeleri arasında orman yangınlarına EN hızlı müdahale eden, pandemiye rağmen üretimi EN çok artıran, ağaçlandırma ve orman alanı artırmada Avrupa ve Dünyanın EN’lerine giren, ihracat - İthalat dengesini EN kısa sürede pozitife çeviren, kamuda 2 yıl üst üste dünya rekoruna imza atan EN öncü, pek çok EN’lerin gerçekleştirilmesinde üstün başarı gösteren Orman Genel Müdürlüğümüzün başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm teşkilat mensuplarını, Orman Genel Müdürlüğünün paydaşı olan ormancı sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör temsilcilerine, bizlerle birlikte alın teri döken orman köylümüze, medya kuruluşu temsilcilerine, sanatçılarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor Yeşilin En’lerine layık görülen siz katılımcıları tebrik ediyorum” dedi.​

BOLU’YA 2 ÖDÜL

Törende, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü iki dalda ödül aldı. Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tekirler Orman İşletme Şefi Ünal Kahveci EN FAZLA Doğal gençleştirme yapan İşletme Şefi ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Sarıalan Orman İşletme Şefliğinde görevli İsa Muslu EN ÇALIŞKAN Orman Muhafaza memuru kategorilerinde ödüle layık görüldü. Kahveci ve Muslu ödülünü Bakan Bekir Pakdemirli’nin elinden aldılar. Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı da ödül alan personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.