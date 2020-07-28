Bolu ovasında susayan topraklar suyla buluşuyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ovası Sulama Birliği, Devlet Su İşleri ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında köylerin tarımsal sulama ihtiyacını gün uygulaması yaparak karşılamaya devam ediyor. Baraj çıkışından başlayarak sağ sahil ana kanal üstünde bulunan Yenicepınar köyü muhtarı yapılan su dağıtım hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek “Sulamada 2 yıl sıkıntımız vardı. Bu yıl düzenli bir şekilde taahhüt edilen günlerde suyumuz gelmektedir. DSİ Müdürümüz Kazım Doğru’ya, Birlik Başkanı Ümit Göbel’e, saha sorumlusu Sabahattin Altunel’e ve saha çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Sol sahil ana kanal üstünde bulunan Bahçeköy’de ise çiftçi Aydın Akbay “Kanallarımızın beton ömrünü tamamladı. Çok su kaybı oldu fakat buna rağmen patateslerimize bu güne kadar 3 defa sulama yaptık, emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.