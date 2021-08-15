Bolu Özcan hakkında ne düşünüyor?

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Temmuz Pazartesi tarihinde düzenlediği bir basın toplantısında yabancı uyruklu vatandaşların katı atık ve su ücretlerine yüzde 10 kat zam yapacağını açıklamıştı. 20 gündür Türkiye’nin gündeminde oturan Özcan’a, birçok kesimden tepkiler yağmıştı. Bu tepkilerin yanı sıra büyük bir çoğunluk ise ‘Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle sen olmalısın” diyerek Özcan’a destek verdi. Bizde bunun üzerine Bolulu vatandaşlarımıza mikrofon uzatarak bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduk. İşte vatandaşlarımızın söyledikleri;

Yaşar keskin, “Bunlar palavra olmaz öyle cumhurbaşkanı. Her şey kılıçdaroğlu'nun elinde. Olsa sen de yaparsın ben de yaparım valla yaparım sen de yaparsın kızımız da yapar ben de yaparım ne var 200 -300 tane danışman olduktan sonra neyi yapamazsın? 300 – 500 tane danışmaman sen onların kendi kafasının çalıştığından mı yapıyor zannediyorsun. Danışman ne kadar çok olursa o kadar iyi yönetir milleti” ifadelerini kullandı.

Natalie “Olmamalı bence. Kendisini destekliyorum ama cumhurbaşkanı adayı olarak olmamalı bence. Kendisinin üye olduğu partiden aday olabilecek daha güçlü kişiler var. Cumhurbaşkanı adayı olmamalı” dedi.

Ali Can “Bunlardan cumhurbaşkanı değil mahalleye muhtar olmaz. İlk önce dürüst ve düzgün insan olacaksın. Valla Tanju Özcan’dan mahalleye muhtar olmaz. Bunların çoğu böyle. Karsındaki insan değil mi senin Gelenlerin çoğu kendi kanımızdan”diye söyledi.

Recep Gülen “İyi yapıyor. Gelecek nesile çok zararı var. O memlekette yaşamayan bilmez. Sen o tarafa bir düşsen sana bir su vermez onlar. Vatanına milletine hayrı olmayanın sana hayrı olmaz. Tanju Özcan Cumhurbaşkanı olamaz”

Aynur Tuncer “Yok cumhurbaşkanı adayı olmasına gerek Tanju Özcan belediye başkanlığını yapsın devam ettirsin görevini diye düşünüyorum” dedi.

Murat Madenci “herkesin Cumhurbaşkanı olmaya hakkı var neden olmasın” dedi.

Cengiz Nazlı “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tecrübe isteyen bir iş. Daha çok tecrübesi olması lazım yapmasına yapar ama daha erken.”

Tazegül “Bence olmamalı ben de yabancıyım öğrenciyim bence olmamalı ırkçılık gibi oluyor bence burada ırkçılık olmaması lazım” diyerek düşüncelerini belirtti.

Bayram Yazıcı “Buna biz karar veremeyiz. Ona partiler karar verir. Parti meclislerinde karar alırlar Anket yaptırırlar. Anketlerde çıkarsa biz de Bolulu olarak destekleriz” ifadelerini kullandı.

Güler A. “Fakirlerin kimsesizlerin yanında oluyor benim eşim cezaevinde 2 çocuğumla kaldım. Ne zaman kapılarına gitsem beni boş çevirmediler. Her zaman yardımlarını gördüm. Bence olmalı” diye konuştu.

Sefa Varol “Bence olsun. Çünkü kısa zamanda çok yol kat etti. Parklar olsun çevre olsun. Çalışıyor hakkediyor. Yapabilir mii denemeden bilemeyiz” dedi.

“BU SAATTEN SONRA SİZE OY YAĞAR”

Twitter üzerinden yayımlanan mesajlar ise şu şekilde; “ Bu ülkeyi cesurlar kurtaracak anlaşıldı. Sende bunların başında geliyorsun başkanım geri durma arkandayız.”, “Cumhurbaşkanı adayı olmalı.”, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olmalısınız, bu saatten sonra size oy yağar…”, “Başkanım Cumhurbaşkanı adayı ol oy vermezsem namerdim. Sen bu ülkeye gelmiş en cesaretli başkansın. Seni seviyoruz.”

Bunlara benzer daha birçok destek sözcükleri ile Tanju Özcan’a sadece Bolu’dan değil tüm Türkiye’den destek geldi. Akıllarda tek soru: Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?