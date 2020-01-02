Bolu Pardus Birincisi

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye’nin yerli ve milli işletim sistemi ihtiyacını karşılamak için TÜBİTAK tarafından 2003 yılında geliştirilmeye başlanılan ve adını Anadolu Parsı’ndan alan Pardus projesi bünyesinde pek çok açık kaynak kodlu sistemi barındırıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemde 47 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenine TÜBİTAK işbirliği ile Pardus işletim sistemine geçiş için gerekli eğitimler verilmişti. Eğitimler sonrasında ilimizde mevcut 1965 etkileşimli tahtanın tümüne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Pardus işletim sistemi kuruldu. Bu kurulumların ardından ilimizde Pardus işletim sistemine geçiş süreci tamamlanmış oldu. Yine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eylül(2019) ayında il genelinde etkileşimli tahta bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik olarak Pardus işletim sistemi eğitimleri yapılarak süreç tamamlanmış oldu. Verilen eğitimler sonucu sisteme kısa sürede alışılmasıyla Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ülkemizde %100 geçiş, %87,4 kayıt oranı ile Pardus’a geçiş ve kayıt oranında ilk sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.