Bolu Paşaköy Mahallesi'nde 337 m² arsa icradan satılacak

Dağkent mahallesi Bolu Belediyesi sınırları dışında iken A,B,C, ve D tipi proje olmak üzere müstakil yapılardan oluşan kooperatif iken belediye sınırları içine alınarak mahalle olmuş ve kooperatif feshedilerek yapılaşma tip projelere uygun olarak bireysel yapılmaktadır. Yakın çevresinde de boş parseller ile ayrık nizam konut amaçlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Kent merkezine yaklaşık 5-6 km mesafededir. Ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile rahatlıkla sağlanmaktadır. Altyapı problemi bulunmamaktadır. Yüzölçümü 337 m2'dir. Taşınmaz Bolu Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı kapsamında yer almakta olup, ilgili planda taşınmaz Dağkent Mahallesi " A " tipi proje yapılaşma şartlarına sahip konut alanı olarak belirlenmiştir. "A" tipi projede tripleks müstakil konut inşa edilebilmektedir. Taşınmaz dikdörtgen formunda olup, topoğrafik olarak düz bir arazi üzerine konumlanmıştır. Güneydoğusundan geçen 8 metrelik imar yolundan cephe almaktadır. Nakit Teminat Kabul Edilmeyecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.