​ Bolu patatesine yerli ve milli destek

Haber: Volkan Yılmaz

İklim ve toprak yapısı ile patates yetiştiriciliğinde ilk sıralarda bulunan ilimizde yeni bir patates ekimi gerçekleştirildi. Ülkemizde patates yetiştiriciliğinde adıyla ve tadıyla önemle bir yere sahip olan ilimizde ürün çeşitliliğini arttırmak adına merkez ilçeye bağlı Örencik ve Taşoluk köylerinde Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Niğde Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğü işbirliğiyle merkez Örencik ve Taşoluk köylerinde demonstrasyon amaçlı patates ekimi gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili olarak Bolu İl Tarım Orman Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden yapılan açıklamada “Ülkemizde patates yetiştiriciliğinde Bolu patatesi adıyla ve tadıyla önemle bir yere sahiptir. İlimiz iklim ve toprak yapısı ile patates yetiştiriciliğine uygun olmakla birlikte Agria, Marfona, Jelly, Melody, Madeleine ekimi yapılan başlıca çeşitlerimizdir. Enstitümüzün geliştirdiği ve 500'er metrekare den toplamda 3 Da ekimini gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli patates çeşitleri, ONARAN2015, ÜNLENEN, NAM, LEVENTBEY, NİĞDE SARISI ve SARUHAN ilimiz koşullarında gelişim ve verim performanslarını hep birlikte izleyip göreceğiz. Deneme dikimlerinin gerçekleştirilmesinde, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü 'ne destekleri, gayretleri ve özverileri için çok teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.