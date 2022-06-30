Bolu Pazarı 5 gün boyunca açık olacak!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, ülkemizin geçtiği zor günlerde Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara duyuruda bulundu. Stadyumun etrafında kurulan Bolu Pazarı’nın 4-5-6-7-8 tarihlerinde açık olacağını duyuran Başkan Altındal indirimli fiyatlarla vatandaşlara hizmet edeceklerini açıkladı. Başkan Mustafa Altındal, market zincirlerinden dem vurarak, “yine ne gelirse sizden bize, bizden desize fayda gelir. Sizin ve bizim cenazelerimize ve düğünlerimize 3 harfli marketler değil, siz ve gönlü güzel pazarcı kardeşlerimiz gelir” dedi.

Pazar alanlarında bu süre boyunca sürekli sahada bulunacağını belirten Altındal, “Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta Kurban Bayramı haftasına gireceğiz.Bayram haftası sebebi ile Bolu büyük ana pazarımız pazartesi gününden itibaren, cuma gününe kadar açık olacaktır.Cuma günü arife pazarımızda, sağlık pazarı ve Karaçayır semt pazarlarımızda açık olacaktır.”

“Bu zamanda 5 gün boyunca rahat güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.Tüm müşterilerimizi pazarlara davet ediyoruz. Pazarlarımız günlük taze kaliteli ve uygun fiyatlara satılan yerlerdir. Türk milletinin örf ve adetlerinde genel kültüründe doğal olan pazarlar vardır.Bu bayram haftası sebebi ile sebze, meyve, Tuhafiye ve Şarküteri ürünlerimizi elimizden geldiğince, fazlasıyla indirime koyacağız.“

Yine ne gelirse sizden bize,bizden size fayda gelir. Bizim ve sizin cenazelerimize ve düğünlerimize üç harfli marketler değil,siz ve gönlü güzel pazarcı kardeşlerimiz gelir. Ama yine bu esnada istem dışı durumlar olursaBoluManavlarvePazarcılar Başkanı şahsım ve yönetimim olarak her gün sahada olacağız. Şikayetlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Pazarlarımızın açık olmasına müsaade eden esnaf dostu olan çok değerli Başkanımız Tanju Özcan’a teşekkür ederiz.Hepinize bereketli alışverişler dileriz.Ailenizin kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 10:18