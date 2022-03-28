Bolu pazarı alev alev yanıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de sebze ve meyve fiyatları her geçen gün artış üstüne artış gösteriyor. Patates diyarı olan ilimizde bir kilo patatesin kilosu 10 liraya kadar çıkarken, bu hafta zam şampiyonu 80 lire ile taze fasulye oldu ve alım gücü her geçen günden güne de erimeye başladı.

Vatandaşlar ise sebze ile meyve fiyatların yüksek olmasından dolayı çok zor duruma düştüklerini belirterek; “Aldığımız maaş ne kadar belil ama buna karşılık Pazar fiyatları resmen cep yakıyor. Eskiden kilo kilo alırken şimdi yarım kilo almak zorunda kalıyoruz. Hükümet vatandaşın derdinden hiç anlamıyor. Çiftçilik bitti, hayvancılık bitti. Vatandaş da bitti. Artık Alman usulüne dönüyoruz, ürünleri tane tane almaya başlayacağız. Allah bizlere acısın” diyere tepki gösterdiler.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tuna Maltaş, “Ekim azaldığı için patates 10 lira oldu. Üreticilerimizle görüşüyoruz 20 dönüm eken çiftçimiz 10 dönüm, 5 dönüm hatta hiç ekmeyenlerde var. Niye maliyet fazla. Normal karşılıyoruz artık. Fiyatlar her gün zamlanıyor alıştık. Bugün kuru soğanın halden çıkış fiyatı 5 lira. Geçen hafta 75 kuruştu. Tüccar arkadaşlarımızı arıyoruz Rusya’ya gönderiyoruz diyorlar. Soğan 75 kuruşken kimse depoda var demedi. Şimdi depocular çıktı” dedi.

Taze soğan hakkında konuşan Maltaş, “ Taze soğanı 10 liradan aşağı yiyemeyiz. Geçen sene 4 kilosunu 5 liradan sattığımız taze soğanı bu sene 8-10 lira arasında yiyeceğimizi tahmin ediyorum. Şuan da patates geçen senenin mahsulü. Çiftçi ekim yapamadı. Ama yapsa da bir şey değişmeyecek, Bolu genelinde 1000 dönüm arazi ekilirken bu sene 400 dönüm kadar falan ekilir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Maltaş, “İşçinin işi zor, memurun işi zor, emeklinin işi zor. Artık tane ile satacağız herhalde. Alman modeline döneceğiz gibime geliyor. Maliyetler çok fazla artmaya başladı. Zamlara alıştık artık şaşırmıyoruz. Araçların deposu 10 bin TL doluyordu sonra 12 bin TL, 14 bin TL. Şuanda tam 21 bin liraya doluyor. Antalya’ya gidiş geliş. Bundan bir ay önce yine röportaj yapmıştık o zaman 15 bine doluyordu. 1 ayda 6 bin lira fark var. Bu zamlar işçiliğe de yansıdı, bin 500 lira verdiğim işçiliğe şuan 2 buçuk bin lira veriyorum. Piyasayı yakalayamıyoruz artık. Her gün fiyatlar değişiyor. Asıl sıkıntı 1 ay sonra başlıyor. Antalya’nın 1 aylık ürünleri kaldı” diye konuştu.

“DEĞİŞSİN BU HÜKÜMET, BİZDE RAHATA KAVUŞALIM”

Pazarda alışveriş yapan emekli teyze ise, “Pazarın durumu kötü, ben bir emekli maaşı ile geçinemiyorum bile. 2 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum, onu da verdiği gibi aldılar. 2 bağ pırasa, 1 kilo mantar, 1 kilo salatalık, 1 kilo havuç aldım gidiyorum Allah ısmarladık. Değişsin bu hükümet, bizde rahata kavuşalım” diyerek isyan etti.

GEÇEN YILLA ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

Yaptığımız araştırmada geçen yılın 28 Mart ayı ile bu yılın 28 Mart’ı arasında Pazar fiyatlarını araştırdık. Geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 3 ila yüzde 6 arasında artış gözlemlendi. Geçen yıl bu günlerde bir kilo 4 lira iken bu gün bu fiyat 25 liraya, bir kilo salatalık 6 liradan 18 liraya, bir kilo sivri biber 10 liradan 40 liraya, 8 lira olan bir kilo patlıcan 25, 8 lira olan portakal 9, 6 lira olan elma 9, 2 lira olan patates 10 ve 4 lira olan kıvırcık ise 15 liraya kadar çıktı.