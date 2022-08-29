Bolu Pazarı hani ucuzlayacaktı?

Haber: Uğur Balaban

Yaz aylarının en çok tüketilen yiyecekleri arasında yer alan bamyanın kilosu geçtiğimiz hafta 40-45 liradan satılırken, bu hafta bu fiyat 50 liraya çıktı. Diğer meyve ve sebze fiyatlarında da gözle görülür artışlar meydana geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı dolarda düşüş, sebze ve meyve fiyatlarında azalma olacağını duyururken, dolar 18 lirayı geçti. Pazardaki fiyatlarda ise düşüş yerine artışlar yaşandı.

Pazartesi kurulan köylü pazarında 10 liradan aşağıya sebze ve meyve bulunmazken, yazın en çok tüketilen çileğin bile kilosu 40, kirazın kilosu ise 60 lirayı buldu. Patates fiyatında da düşüş beklenirken, kilosu 10 liradan satılmaya devam ediyor.

İŞTE BOLU PAZARI GÜNCEL FİYATLARI

Bu hafta pazardaki önemli sebze ve meyve fiyatları ise şu şekilde; Bamya 50, Domates 13, Salatalık 10, Sivri biber 12, Dolma biber 14, İncir 36, Çilek 40, Kiraz 60, Patates 10, Kuru soğan 8, Üzüm 12-17, Karpuz 4, Kavunun kilosu 10 , turşuluk kornişon salatalığın kilosu 10, 12.5, 15 ve 25 lira.