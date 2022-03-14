Haber: Okay Özcan

Bolu Pazarında bu hafta meyve ve sebze fiyatları 1-2 lira düşüş yaşadı. Mevsimi geçmekte olan mandalina fiyatları bazı tezgahlarda 12 liradan 8 liraya düşerken bazı tezgahlarda ise geçen haftaki fiyatını korudu. Patlıcan geçtiğimiz haftalara göre 7 lira birden yükselerek 25 liradan satışa sunuldu. Öte yandan 2 haftadır deniz ürünleri arasında fiyat pahalılığı ile dikkat çeken hamsinin kilosu 50 lira oldu.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Domates 13, Salatalık 22, Sivri Biber 20, Dolma Biber 20, Patlıcan 25, Kabak 18, Pırasa 8, Ispanak 10, Karnabahar 15, Lahana 7, Yerli Muz 8-16 Arası, Kivi 18, Elma 8, Portakal 4-8 Arası, Mandalina 8-12 Arası, Ayva 8, Marul ise 7-10 liradan pazarda alıcı buldu.

DENİZ ÜRÜNLERİ FİYATLARI

Karadeniz Hamsisi 50, Karadeniz İstavrit 40, Levrek 110, Deniz Çupra 120, Deniz Levrek 140, Çupra 100 liradan satışa sunuldu.