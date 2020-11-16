Bolu Pazarında durum normal

Koronavirüs vakalarındaki artış, Bolu Pazarını da etkiledi. Vatandaşların güvenle alışveriş yapmalarını isteyen Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, esnafa HES kodu sorgulaması yaptırdı.

Bolu Pazarında durum normal

Haber: N. Halid Altundal

Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle pazardaki tedbirleri sıkı tutmaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu Bolu Pazarında önlem almak isteyen Altındal, esnafa HES kodu sorgulaması yaptırdı. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından esnaflar tek tek gezilerek HES kodu sorgulaması yapıldı. Oda Başkanı Altındal yaptığı açıklamada, “Pazarımızda HES kodu sorgulaması yapılmıştır. Allah'a şükür hiç bir esnafımızda sıkıntıyla karşılaşılmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilirler” dedi.

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