Bolu pazarında son durum ne?



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu pazarı renkli ve bereketli havasıyla güne başladı. Her hafta Pazartesi günü Stadyum etrafına kurulan “Bolu Pazarı” bu hafta vatandaş bolluğu ile dikkat çekti. Pazarın içerisinde dolaşırken kokusuyla vatandaşı mest eden çilek, 20 liradan satışa sunuldu. Sebze fiyatlarının düşüşe geçtiği pazarda, 30 lira fiyatıyla haftalardır aynı yerinde seyir eden kırmızıbiber 20 liradan alıcısını buldu.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Yerli Muz 20, Yeşil Soğan 5, Marul 8, Maydanoz 3-5, Havuç 10-12, Pırasa 8, Domates 10, Salkım domates 15, Salatalık 5, Yeşil biber 10, Kırmızı Biber 20, Patlıcan 10, Çilek 20, Erik 25, Nektari-Şeftali 10-15, Kiraz 25, Yeni Dünya 25, Kayısı 30, Salkım Üzüm 40, Beyaz Üzüm 35 lira arasında alıcılarla buluştu.