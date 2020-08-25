Bolu pazarında tezgah kavgası

Haber: Volkan Yılmaz

Pazartesi günleri kurulan büyük pazarda Bolu esnafı ile Düzce esnafı yer ve tezgah kavgası çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın ardından olay yerine çok sayıda zabıta, polis ekipleri ve bekçi sevk edildi. Bolu esnafının kurdukları tezgâhları kaldıran Düzce esnafı yerine kendi tezgahlarını kurarak satış yapmaya başladı. Kendi tezgahlarının kaldırıldığını gören Bolulu esnaf ise olay yerine zabıta ekiplerini çağırdı. Bolu Belediyesi ile Bolu Valiliği’ne isyan ederek Pazarcılar ve Manavcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal’a tepkilerini gösteren Bolulu pazarcı esnafını çevrede bulunan vatandaşlar ve zabıta ekipleri sakinleştirdi. Bolulu esnaf, Düzce esnafının tezgahlarının önüne araçlarını çekerek satış yapmasına engel oldu. Tezgahlarının önüne araba çekilen pazarcılar, Bolu esnafına tepki gösterdi. İki tarafın tartışmasını olay yerine gelen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan yatıştırdı.