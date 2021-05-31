Bolu pazarının tek enginarcısı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Atatürk Stadyumu çevresinde kurulan Bolu pazarında esnaflık yapan ‘Bolu’nun Enginarcısı’ olarak tanınan Mehmet Kavuncu, enginarın Bolu’da çok fazla bilinmediğini dile getirdi. Müşteriler için tezgahlarını enginarla dolduran Kavuncu, vatandaşları karaciğer dostu enginara alıştırmak için çabaladığını söyledi.

“BOLU’YU ALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUM”

Mehmet kavuncu, “Bolu halkı pek enginarı bilmiyor, 3-4 senedir alıştıralım diye uğraşıyoruz biz. Aslında çok faydalı bir sebze, belirli bir kesim var onlar biliyor onlar almaya geliyor. Bolunun yeri halkı bu sebzeyi bilmiyor. Enginar, karaciğerin dostudur, karaciğer yağlanmasına, karaciğer enzimlerine daha birçok bilinmeyen faydası var. Enginar deyince akla ilk gelen karaciğerdir, karaciğeri temizler. Enginarın çok çeşidi var, zeytinyağlı soğuk meze olarak kullanılıyor, garnitürlü sıcak yemek olarak kullanılıyor, etlisi yapılıyor 6-7 çeşit yemeği var. Bende daha önceden bilmiyordum. Kayınpederimden öğrendim bende onun sayesinde Bolu’yu alıştırmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“BOLU’DA DA YETİŞİYOR VATANDAŞLAR BİLMİYOR”

Esnaf Kavuncu, “Şubat ayında Kıbrıs enginarından başlarız, Haziran sonuna doğru bitmeye başlar. Enginar Türkiye’de, İzmir Urla’da, Aydın’da, Bursa’da ve Göynük Taraklı’da yetişir. Enginarı ilk Kıbrıs’tan alırız, sonra İzmir’den, ondan sonra Aydın’dan en son olarak da ilçemiz Göynük’ten alırız. Kılçıklanan bölgeyi bırakıyoruz diğer yeni çıkan bölgeden alıyoruz, pazara sürekli taze getiriyoruz. Tazeliğini kaybettiği zaman içinde kılçık oluşur onu da müşteri yiyemez nefret eder. Müşteriye devamlı taze ürün sunuyoruz. Bolu ilinde de yetişiyor enginar ama yine de Bolu halkı bilmiyor. En son Göynük’te yetiştikten sonra sezon biter” diye konuştu.

“EVDE KULLANILAN BIÇAKLARLA SOYMASI ÇOK ZORDUR”

Enginarların nasıl muhafaza edildiğinden de bahseden Kavuncu, “Soyulan enginarları kararmaması için limonlu-tuzlu suya koyuyoruz. Yemesinde sakınca olmaz fakat görüntü kirliliği olur. Soyma işçiliği biraz zordur birde bizim bıçaklarımız özeldir. Evde kullanılan bıçaklarla soyması çok zordur. Bıçakları özel getirttiriyoruz” dedi.