Bolu pilot bölge oldu





Haber: Erdal Tanrıverdi

Bir çok kurum ve kuruluşun, resmi daire görevlilerin, Hakimlerin, Savcıların ve avukatların katıldığı toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şunları söyledi; “Bürolarımızın işleyişi, karşılıklı bilgi alışverişi, bürolardaki faaliyetleri neler olduğu, kurumların görüşlerini alma anlamında yılda 2 kez toplantıları yapacağız. Bu ilk toplantımız. İnşallah sizlerin de varsa görüşlerini alarak, değerlendireceğiz. İşleyişin daha hızlı daha sağlıklı yürümesi için hep birlikte gayret edeceğiz inşallah. Adli destek ve mağdur hizmetleri bürolarımız Bakanlığımız nezdinde böyle bir daire başkanlığı oluşturuldu. Bu daire başkanlığına bağlı olarak bu hizmetler yürütülmekte. Amaç ne peki? Kırılgan grup dediğimiz mağdurlar, çocuklar ya da duruşma ortamında sanıkla yan yan aolması uygun görülmeyen kişilerin, grupların hem ifade alma süreçleri bu bürolarda yapılmakta hem de duruşmaya mahkeme bu mağdurları dinleme gereği duyarsa, mahkemeye duruşma salonuna gitmeden, o sanıkla bir araya gelmeden bu odalarla gerekli teknolojik altyapıyla direkt duruşmaya bağlanarak oradan ifadeleri alınabilmekte” dedi.

DAHA SÜREÇ DAHA DA HIZLANACAK

Mağdurun haklarının korunması noktasında odaların önemli bir eksikliği kapattığına da dikkat çeken Bektaş, “Ülkemizde en çok eleştirilen konulardan biri, yıllarca hepimizin malumu, ‘Sanık şüpheli odaklı bir yargılama süreci var. Onlar daha çok korunuyor.’ En azından izlenim itibariyle. İşte, ‘Mağdurlar unutuldu, mağdurlara yönelik bu tür destekleyici onları koruyucu bir mekanizma yok’ diye eleştirilirdi. Bu eksikliği devletimiz, bakanlığımız görerek bu tür oluşumlara gitti ve olumlu sonuçlarda alınıyor. İnşallah dana da geliştirilerek tüm adliyelerimizdeki bu altyapı, bitmeyenler var, bitirilerek bu süreç daha da hızlanacak” ifadelerini kullandı.

AZ BİR SAYI DEĞİL

Bolu ölçeğindeki bir ilde bugüne kadar bin den fazla talebin bu odalar aracılığıyla karşılandığına vurgu yapan Bektaş, “Bizim adliyemizde bürolarımız, sosyologlarımız, psikologlarımız ve o büroya bakan müdürümüz, diğer personellerimizle hizmet yürütülmekte. Şu ana kadar, 2018 yılından bugüne kadar bin 26, bin 30 civarı sosyal inceleme raporu, adli görüşme ve uzman talebine karşılık verilmiş. Bolu ölçeğindeki bir ilde aslında az bir sayı değil. Ama bu uygulama yeni olduğu için vatandaş tarafından da ya da diğer kurumlar tarafından da çok bilinmediği için belki yeterince çok talep görme ama Bolu ölçeğine göre bu rakam az bir rakam değil. Bin kusur bir dosyada bu hizmet sunulmuş ve sunulmaya devam edecek” şeklinde konuştu.