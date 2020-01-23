Bolu Platformu’ndan Güney Çevre Yolu açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Platformu, geçmiş döneminde yapımına başlanan ve Bolu kamuoyundan büyük tepki çekmesi sonrası yapımı durdurulan Güney Çevre Yolu ile ilgili itirazlarının gerekli mercilere iletildiğini açıkladı. İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde bir basın toplantısı düzenleyen Bolu Platformu, Güney Çevre Yoluna karşı yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Basın toplantısında Bolu Platformu adına konuşan Orhan Uçar ve Av. Zuhal Demirci,”Bolu Platformu koordinatörlüğü ile yaklaşık 50 STK ve bölge muhtarlarının katılımıyla, çevre yolu projesinin mevcut güzergahının iptali için bir çalışma grubu/alt platform oluşturduk. Amacımız, yaşadığımız şehrin doğal ve beşeri varlıklarını koruyarak, sahip çıkarak ve mümkün olduğunca daha da katkı sağlayarak; gelecek nesillerimize yaşanabilir bir şehir mirası bırakmak. Güney Çevre Yolu mevcut devam eden proje ile yapılırsa, şehrimiz için telafisi zor, hatta imkansız denebilecek olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Sorumluluk makamında olan yetkililerimize sesleniyoruz! Bu yol-duvar, yapıldığında yaklaşık 100 hektar tarım alanı yok olacak! İlerleyen yıllarda şehrimizin ortası olabilecek bir güzergaha; 12 metre’ye varan yükseklikte ve 70 metre genişliğinde bir duvar inşa etmiş olacağız. Üstelik bu duvar, toprak dolgu malzeme ile yapılıyor ve geçişler, altlarda oluşturulacak bir nevi dehlizlerden olacak! Çevre yolu, bazı köylerin ortasından geçmekte ve köyleri ikiye bölmektedir. Yakın köylerdeki yaşamı da olumsuz yönde etkileyecektir” dedi.

“MİSAFİRLERİMİZE KÖTÜ BİR SÜRPRİZ OLACAKTIR”

Turizm sektörünü Bolu’nun gelecek vizyonunda en önemli yere koyduklarını ve bu amaçla her fırsatta ve her ortamda çalışmalar yapıldığını ifade eden Bolu Platformu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin özellikle turizm ile ilgili geleceği; güneye doğru kaplıcalarımız, göllerimiz, dağlarımız ve yaylalarımız aksında gelişecektir. Yapılmak istenen Güney Çevre Yolu; tam da bu tabii güzellikler ve varlıklarla buluşmak için şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize kötü bir sürpriz olacaktır. Hava kirliliği oluşturacaktır. Görüntü kirliliği oluşturacaktır. Ses kirliliği oluşturacaktır. Bolu’nun güney bölgesi, tüm fonksiyonları ile olumsuz yönde değişecektir.

ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

Ulaşım master planı ile birlikte çevre yolunun, Bolu için elbette ki bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve mümkün olan en kısa sürede de yapılmasını istiyoruz. Mevcut yol; iyi niyetlerle ve şehrimizin uzun vadeli ulaşım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projelendirilmiş olabilir. Ancak, proje aşamasında sadece ulaşım açısından bakıldığı ve başka açılardan değerlendirilmediği görülüyor. Ya da tercih, sadece ulaşım yönünde olmuştu. Şehrimize fazla zarar vermeden, söz konusu ulaşım ihtiyacımız farklı alternatiflerle de projelendirilebilir. Örneğin, Otoyolun Bolu Doğu-Batı arası ücretsiz kullandırılarak bu ihtiyaç kısa vadede görülebilir. Uzun vadede kuzeyde, otoyola paralel bir güzergahta çevre yolu inşa edilebilir. Böylelikle yeni bir görüntü, hava ve ses kirliliği oluşturmadan mevcut otoyol aksında bu yol projelendirilerek yapılabilir.”

YASAL SÜREÇ VE İMZA KAMPANYASI

Açıklamada Güney Çevre Yolu’na karşı Bolu İdare Mahkemesi’ne, projenin iptali için dava açıldığı belirtilerek, “Kamu yararından çok, mevcut güzergahı ile kamu için zarar oluşturacağı yönünde değerlendirdiğimiz çevre yolu projesinin, yasal süreç sonucunda da iptal edileceğini ümit ediyoruz. T.C. Bolu Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 17.01.2020 tarih ve 47388285-10167-63191-42 sayılı evrakı ile imza kampanyası izni alınmıştır. Tüm halkımızdan, mevcut proje ile çevre yolu yapımının iptali için açılan imza kampanyamıza destek bekliyoruz. Talebimizin yazılı olduğu dilekçe ile birlikte imza dökümanı ilgili kurumlara iletilecektir. İzin evrakı ile imza kampanyasının yer ve zamanı: 13 Ocak 2020 – 12 Mart 2020 Saat: 10:00 - 18:00 arası, Belediye Meydanı, Kent Meydanı, Highway AVM, 14 Burda AVM” denildi.

“BOLU HALKI, BU YOL GÜZERGAHINI İSTEMİYOR”

Açıklamanın sonunda ise şunlar söylendi: “Netice itibariyle şu ana kadar yapılan Güney Çevre Yolu’nun Mudurnu yolu ile kesiştiği noktaya kadar; kent içi bulvar haline getirilmesi ve zemin kotuna düşürülmesi, diğer kısımlarının da iptal edilmesini Bölge halkı ve Bolulular adına yetkililerimizden talep ediyoruz. Yerel ve merkezi idarelerimizin ve kamu yöneticilerimizin, kamunun menfaati yönünde çalıştıkları veya çalışması gerekliliği hepimizin malumu. Zaman zaman hatalı uygulamalar olabilir. Biz, bu çevre yolu güzergahının da çok boyutlu olarak ve yeterince araştırılmadan, Bolu’ya fayda ve zararlarının çok fazla mütalaa edilmeden projelendirildiğini ve neticede hatalı bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu hatalı uygulamanın biran önce iptal edilmesini ve ihtiyaç olan çevre yolunun doğru bir güzergahtan yapılmasını istiyoruz. Bolu halkı, bu yol güzergahını istemiyor; Bolu’ya, Bolulular’a ve Bolu’nun geleceğine zarar vereceğini düşünüyor! Halkın bu isteğini ve değerlendirmelerini siz değerli basınımız vasıtasıyla sorumluluk makamında olan yetkililerimize iletiyoruz.”