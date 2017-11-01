banner133

banner101

01 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu polisi son noktayı koydu

    Ülke genelinde Suriyeli ve Iraklı sürücülere caza kesilmiyor haberlerinin tam aksine Bolu polisi Iraklı sürücüye, 200 TL para cezası kesti.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 10:17
    Bu haber 263 kez okundu
    Bolu polisi son noktayı koydu
    Foto galeriye git

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Yapılan azı haberlerde ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu göçmen vatandaşlara trafik cezası kesilmiyor haberleri kulaktan kulağa yayılırken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 54 MA(Misafir Araç)168 plakalı aracın Iraklı sürücüsü AhmedAlden’e, siyah film kullanmaktan dolayı 200 TL para cezası kesti.

    Valilik önündeki dönel kavşakta araçlarda cam film uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 6 araca kullanılması yasak olan cam film kullanmaktan Bin 200 TL para cezası kesti. Trafik Cezası kesilen araçlar içerisinde Iraklı sürücü AhmedAlden’de cam film kullanmaktan ceza yedi. Alden, ceza sonrası sanayiye giderek aracında cam filmleri söktürdü. Bu cezayla birlikte yabancı uyruklu vatandaşlara ceza kesilmiyor dedikodusu da kapanmış oldu.

    Anahtar Kelimeler: Ülke, Genelinde, Suriyeli, Iraklı, Sürücülere

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖLÜM SONRASI YAŞAMAK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU HEMEN GELİYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsanları Kontrol Etmek
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SEVDİKLERİM - 1
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129