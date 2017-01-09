Özel Haber: Kasım Şahin

Yaklaşık bir haftadan bu yana şehri tüm genelinde başta PÖH, TEM, KOM, İstihbarat Şubesi, Güvenlik Şubesi ve Asayiş Şubesi olmak üzere huzur ve güven operasyonu yaparken bu akşam 21.30 itibari ile şehrin tüm genelinde ki elektrik trafoları ile yüksek gerilim hatlarını gözetim altına aldı ve denetim başladı.

Ayrıca Bolu genelinde şehrin giriş ve çıkışlarında Merkez'de ana arter yerlerde seyahat eden tüm 14 plaka haricinde ki araçların durdurulup sürücü ile araç içersinde ki vatandaşların kimlik kontrolleri sorgulanmasına başlanıldı. İl görevlisi elektrik trafolarının ve yüksek gerilim hatlarının polis tarafından denetim altına alınması güvenliğimiz açısından büyük dikkat çekti.