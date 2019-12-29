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Bolu polisinden Suriyeli uygulaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ülke genelinde yaşayan ve bulundukları illerdeki ikametlerini terk edip başka illerde yaşamaya çalışan Suriyeli mültecilerin kayıtlı oldukları şehirlere geri dönmesi gerektiğini açıklaması üzerine Bolu’da polis tarafından uygulama gerçekleştirildi.

Bolu polisinden Suriyeli uygulaması

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün gözetimi altında gerçekleştirilen ve Bolu’da yaşayan Suriyeli mülteciler ile diğer yabancı uyruklu mülteciler üzerine geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesi ile ana arterler üzerinde gerçekleştirilen uygulama TEM Şubesinin yanı sıra KOM, Asayiş, Güvenlik Şube, Çevik Kuvvet, Narkotik Şubelerde görev yapan resmi ve sivil polisler de görev yaptı.

Özellikle doğu illerinde kendilerine oturma izni verilen ancak bu iller yerine ikametlerini terk ederek İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Düzce ve Sakarya illerine izinsiz olarak yerleşen Suriyeli, Iraklı, Afganlı mülteciler üzerine gerçekleştirilen uygulamada, kurullara uymayan kişiler tespit edilerek, ikamet ettikleri illere sevk edildiler. Uygulamalar süreceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 15:26
Esra Perçin

Esra Perçin

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