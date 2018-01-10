

Bolu Valisi Aydın Baruş

Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal duyarlılığın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşler bizlere de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan

Halkının ve mesleğinin onurunu ve geleceğini düşünen dürüst kalemler bin türlü girişimle devre dışı bırakılmak istenmektedir. Ya işsizliğe itilmekte ya komplolar kurularak cezaevlerine hapsedilmektedir. Mevcut durum böyleyken bu onurlu günü içimiz buruk kutlamaktayız. Basın ve medya dünyasının arzu edilen özgürlük ortamına kavuşması dileğiyle, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, basın emekçisi arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı

İnsan hak ve özgürlüklerinin en temel unsurlarından biri olan haber alma hürriyetinin sağlanmasında öncelikli görev üstlenen ve bu görevlerini zor koşullar ve kısıtlı imkanlarla ancak, özveriyle yerine getiren basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın mensuplarımıza, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan, özellikle şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında ve millet için kalem oynatan aktif olarak görev alan tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

Bağımsız Türkiye Partisi Bolu İl Başkanı Mustafa Yağcı

İlkeler doğrultusunda objektif ve tarafsız bir gazetecilik anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimizin ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılar temenni ediyorum

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül

Ülkücü Gençliği her daim destekleyen, bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan kıymetli basınımıza teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak 2018 günü kutlanacak olan "Çalışan Gazeteciler Günü" münasebetiyle ilimizde ve ülkemizde faaliyette bulunan tüm Gazete, radyo ve televizyonların "Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutlar, insanlığa fayda sağlayacak nice başarılara imza atmanızı dilerim. Şehir dışında olmam münasebetiyle ileriki günlerde tarafımızca sizler için hazırlanacak organizasyonda bir arada olmak ümidiyle

MÜSİAD Başkanı Abdullah Abat

Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Bu çerçevede halkın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sunan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş

Toplumun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına, görevlerini gece-gündüz demeden, her türlü şartta özveriyle yerine getiren basın mensuplarımıza teşekkür borçluyuz. Bu vesileyle, yazılı, görsel ve işitsel tüm basınımızın değerli ve emektar temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, üstlendikleri önemli ve zorlu görevlerinde başarılar dilerim.