Bolu Protokolünden hayırlı olsun ziyareti

Haber: BMA

Geçtiğimiz ay içerisinde Hac vazifesini yerine getiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya Bolu Protokolü üyeleri birlikte hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da katıldı.

Rektör Alişarlı, nazik ziyaretleri için tüm konuklarına ayrı ayrı teşekkür ederek zemzem ve hurma ikramında bulundu.

ÇANKAYA’DAN ZİYARET

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya bir hayırlı olsun ziyareti de geçtiğimiz gün Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Alişarlı, Başkan Çankaya’ya teşekkür ederek zemzem ve hurma ikramında bulundu.