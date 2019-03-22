“Bolu” reklamı herkesi güldürdü

Haber: Aysun Beykoz

31 Mart Yerel Seçimleri için hazırlıklarını sürdüren Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç, hazırladığı kısa reklam filmi ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yayınlanan reklam filminde önemli mesajlar veren SP Belediye Başkan Adayı Kılınç, izleyenleri güldürdü. Söz konusu reklam filminde ambulansla hastaneye yetiştirilen, adı Bolu olan hasta hemen acil servise alınıyor. Hastayı getiren sağlık görevlileri “Doktor yetiş! Bolu elden gidiyor” diye doktoru çağırıyor. Hemen yatağa yatırılan hastaya müdahale için SP Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç geliyor. Hasta olan “Bolu’yu” muayene eden Kılınç, hocasını çağırıyor ve görüş alışverişinde bulunuyor. Ardından “Bolu’yla” ilgili tespitlerini açıklayan Kılınç, “İsraf yollarında kaçak var. Otopark yetmezliği var. Ulaşım kanalların tıkanmış. Vitamin eksikliğin var, ekonomin bozulmuş. Hepsinden öte dürüst olmak gerekirse sende duruş bozukluğu var, şu elini vicdanına koy. Sana şimdi sabah akşam tok karnına Saadet yazıyorum” diyor.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlenirken onlarca kişi tarafından da paylaşıldı. Reklam filmini izleyenler hem gülerken hem de verilen mesajları düşündürücü buldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 13:22