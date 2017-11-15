Bolu Adliye binasında gerçekleştirilen sınav sonunda 3 dakika içerisinde 189 doğru kelime yazan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi zabıt katibi Sevinç Aksoy, 177 doğru kelime yazan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt katibi Kader Acer ve 174 doğru kelime yazan Bolu Ağır Ceza Mahkemesin zabıt katibi Sevilay Arslan ilk üç dereceyi elde ettiler.
Bolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi HAN, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder YAMAN ve Bolu İlk Derece Adalet Komisyonu Üyesi Taner GÜLŞEN tarafından plaketle ödüllendirildiler.
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