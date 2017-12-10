Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, eğitimin sonunda yaptığı açıklamada, grup çalışmaları ve vaka çalışmaları ile uygulamalı sunumların yer aldığı 5 günlük eğitimi tamamlayan tüm sağlık personelini tebrik ediyorum. Eğitim programında bu alanda görev yapan sağlık çalışanlarının sahada halka hizmet noktasında faydalanabileceği, yönlendirici olabileceği ve farkındalık oluşturabileceği konuların yer alması sağlık hizmetinin kalitesi ve koruyucu sağlık hizmeti açısından oldukça önemlidir” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezinde tamamlanan eğitimin ardından İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol katılımcılara sertifikalarını takdim ederek başarılar diledi.