Bolu Sağlık İl Müdürlüğünün projeleri taktir topladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü hayata geçirilen 8 proje ile Sağlık Bakanlığı resmî sitesinde yayınlanan örnekler arasında Türkiye’de 3. oldu. Sağlık Bakanlığının kamu hastaneleri genel müdürlüğü tarafından iyi uygulama örneklerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla teşvik edici, ilham verici ve özgün iyi örnekleri paylaşıldı.

Uygulamanın adı, neden ihtiyaç duyulduğu, hangi alanda ve ne zaman uygulandığı, kim tarafından uygulanıp; ne işe yaradığının yanı sıra uygulamada karşılaşılan problemler, uygulama yapmak isteyenlere tavsiyeler ile hangi tip sağlık tesislerinde uygulanabilir ya da uygulanamaz içeriklerinin hazırlandığı projeler önce Bolu’da sonra tüm Türkiye’de hayat buldu.

Sağlık Bakanlığı, kamu hastaneleri genel müdürlüğüne bağlı sağlık tesisi ve ADSM/ADSH’lerde uygulanan iyi uygulama örnekleri sahadan toplandı, kategoriler sıralandı, Kamu Hastaneleri İyi Uygulama Örnekleri Verimlilik ve Kalite Uygulamaları sayfasında yayımlandı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde uygulaması yapılan; “Hasta Odasında Kanal FTR Egzersiz Uygulaması, Şifalı Ellere Vefa Projesi, Nefes Sağlıktır Projesi, Sağlık Turizmi Bolu’da Hayat Bulacak Marka Projesi, Yönetim ile Çalışan Buluşmaları, Maske ve Koruyucu Ekipman Üretimi, Sağlık Panayırı, İnovasyon Toplantıları Türkiye’de Ankara ve Bursa’nın ardından 3. sırada örnek gösterildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sağlık tesislerine yoğun ve ağır bir yük getirdi. Yapılan özverili çalışmalar, pandemi koşullarında yapılan düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından aynı anda görülebilmesi aynı zamanda ülke genelindeki diğer sağlık tesislerine de örnek olması amaçlandı.