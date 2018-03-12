Haber: Kasım ŞAHİN

İstiklal Marşımızın kabulünün 97’inci yıl dönümü nedeniyle hastanelerde ve 112 Acil Servislerde çalışan doktorlar, hemşireler, hizmetliler, pratisyen hekimler ve özel güvenlik görevlileri bölümler halinde istiklal marşımızı seslendirdiler. Sağlık çalışanlarının seslendirdiği bu video Bolu halkının beğenisine sunuldu. Marşı dinleyen binlerce vatandaş gözyaşı döktü.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları İstiklal Marşımızın kabulünün 97. Yılına özel bir çalışmaya imza attılar. İlimizin çeşitli sağlık kurumlarında, pek çok alandan ve branştan sağlık çalışanları bir araya gelerek İstiklal Marşının her bir kıtasını seslendirdiler. Oluşturdukları çalışmayı da şehitlerimize ithaf ettiler.

Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Aziz Milletimizin Bağımsızlığının en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşımızın Kabulünün 97. Yılında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanlarımızın hazırlamış olduğu anlamlı, bir o kadar da manevi değeri yüksek bu çalışmayı sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

BU ÇALIŞMA TÜM ŞEHİTLERİMİZE

Ayrıca DEMİRKOL; bu çalışmayı vatanımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize ithaf ettiklerini belirterek “Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin selameti için Afrin’de canıyla kanıyla kutsal bir mücadele veren kahraman Mehmetçiğimize Bolu’dan selam ve dua gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.