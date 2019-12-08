Bolu sağlık yöneticilerini ağırladı

Haber: Ceylan Beykoz

“Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantısı” ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Daire Başkanlıkları ile Adapazarı, Kocaeli, Yalova, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın, Eskişehir, Düzce, Bilecik, Bolu illerinin il sağlık müdürleri ve sağlık yöneticilerinin katıldığı 400 kişilik toplantıya Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan ve Daire Başkanlarının sunum ve konuşma yaptığı toplantıda sözleşmeli yöneticilerin performans değerlendirmeleri ele alınarak bilgilendirme yapıldı.

Konu le ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol; “12 ilden yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantı sonrasında ilimizde başarılı bir şekilde ağırlanan sağlık yöneticileri, gerek ilimizin tabii güzellikleri gerekse sağlık sistemimiz ile ilgili olumlu geri dönüşlerde bulundular. Bolu olarak sağlıkta adından söz ettiren bir il olma hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bizlere il olarak bu fırsatı veren başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve tüm yöneticilerimize, ayrıca bu programın organizasyonda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.