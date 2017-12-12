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    • Bolu sağlıkta tam dijitalleşme yolunda ilerliyor

    Geçtiğimiz yıl İzzet Baysal Devlet Hastanesi, dünyaca kabul gören bir dijital hastane sistemi olan HIMSS EMRAM Stage 6 sertifikası alarak adından söz ettirmişti. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Dijital Hastane noktasında en üst seviye olan seviye 7 sertifikasını almak için çalışmalar başladı.

    12 Aralık 2017 Salı 12:23
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    Bolu sağlıkta tam dijitalleşme yolunda ilerliyor
    Haber: Aysun Beykoz

    Türkiye’deki 1200 hastane içinde, ilk 17 sağlık kuruluşu arasına giren İzzet Baysal Devlet Hastanesinin bu sertifika ile “Dijital ve Güvenli Hastane” olduğu tescillenmişti. 2015 yılında da Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, International Stage 6 Dijital Hastane Sertifikası alarak Türkiye’de 11, Avrupa’da 57 hastane arasına girmeyi başarmıştı. Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL, “İlimiz hastanelerinin dijitalleşme yolculuğunda hızla çalışmalara devam ederek tüm Türkiye’ye örnek olan hastanelerimizin ardından ilimiz diğer hastanelerinin de dijitalleşeceğini ve bunun için gerekli adımları attıklarını” dile getirdi.

    BÜTÜN HASTANELERİMİZ DİJİTAL VE GÜVENLİ HASTANE OLACAK

    Demirkol yaptığı açıklamada; HIMSS Sertifikalı dijital hastane konseptinde kâğıt üzerinde takip edilen pek çok sürecin ortadan kaldırıldığını, klinik karar destek sistemiyle hemşire ve doktor hizmetlerinin hızlanıp kolaylaştığını, bu sayede hem zaman hem de kâğıt israfına son vererek hastaların daha kısa sürede, kaliteli ve güvenli hizmet almasını sağlayacaklarını belirterek “ilimizdeki tüm hastaneler DİJİTAL VE GÜVENLİ HASTANE olacak.” dedi.  Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL ayrıca, “Hastanelerimiz HIMSS sertifikalarıyla Türkiye’de önemli bir başarıya imza atarak Bolu’nun gururu olmuşlardır. Bu aşamadan sonra hedefimiz, HIMMS 6 Dijital Hastane tescili alan hastanelerimizin en üst seviye olan Stage 7’ye yükseltilmesi ve diğer hastanelerimizin de dijitalleşmesidir. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi için HIMSS Stage 6 başvurusunda bulunularak ilk adımlar atıldı ve gerekli değerlendirilmeler yapılmaktadır.” dedi.

    HIMSS 6’DAN 7’YE YÜKSELTECEĞİZ

    HIMSS Seviye 6 sertifikasını alarak Dijital Hastanecilik alanında halka yönelik pek çok kolaylığı hayata geçirdiklerini belirten DEMİRKOL, “Dijital Hastane HIMSS Uygulamaları sayesinde hastalarımız en hızlı, en etkin, en kolay ve en güvenilir sağlık hizmetini alıyorlar. Amaçlarımızdan biri olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Dijital Hastane noktasında en üst seviye olan seviye 7 sertifikasını alarak halkımız için kolaylıkları artırmaktır. Bu amaçla ilimize yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanlar, süreci ve uygulamaları yerindedeğerlendirilmiş olup Bolu halkı için müjdeli haberi en yakın zamanda duyuracağız. Aynı zamanda 2015 yılında HIMSS 6 sertifikası alan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinin bir üst seviye olan HIMSS Stage 7 almak için başlatılan çalışmalar hız kazanmıştır.” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Yıl, İzzet, Baysal, Devlet

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