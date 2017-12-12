Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’deki 1200 hastane içinde, ilk 17 sağlık kuruluşu arasına giren İzzet Baysal Devlet Hastanesinin bu sertifika ile “Dijital ve Güvenli Hastane” olduğu tescillenmişti. 2015 yılında da Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, International Stage 6 Dijital Hastane Sertifikası alarak Türkiye’de 11, Avrupa’da 57 hastane arasına girmeyi başarmıştı. Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL, “İlimiz hastanelerinin dijitalleşme yolculuğunda hızla çalışmalara devam ederek tüm Türkiye’ye örnek olan hastanelerimizin ardından ilimiz diğer hastanelerinin de dijitalleşeceğini ve bunun için gerekli adımları attıklarını” dile getirdi.

BÜTÜN HASTANELERİMİZ DİJİTAL VE GÜVENLİ HASTANE OLACAK

Demirkol yaptığı açıklamada; HIMSS Sertifikalı dijital hastane konseptinde kâğıt üzerinde takip edilen pek çok sürecin ortadan kaldırıldığını, klinik karar destek sistemiyle hemşire ve doktor hizmetlerinin hızlanıp kolaylaştığını, bu sayede hem zaman hem de kâğıt israfına son vererek hastaların daha kısa sürede, kaliteli ve güvenli hizmet almasını sağlayacaklarını belirterek “ilimizdeki tüm hastaneler DİJİTAL VE GÜVENLİ HASTANE olacak.” dedi. Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL ayrıca, “Hastanelerimiz HIMSS sertifikalarıyla Türkiye’de önemli bir başarıya imza atarak Bolu’nun gururu olmuşlardır. Bu aşamadan sonra hedefimiz, HIMMS 6 Dijital Hastane tescili alan hastanelerimizin en üst seviye olan Stage 7’ye yükseltilmesi ve diğer hastanelerimizin de dijitalleşmesidir. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi için HIMSS Stage 6 başvurusunda bulunularak ilk adımlar atıldı ve gerekli değerlendirilmeler yapılmaktadır.” dedi.

HIMSS 6’DAN 7’YE YÜKSELTECEĞİZ