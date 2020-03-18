Bolu sallanıyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde zaman zaman meydana gelen depremler kendini hatırlatmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre ilimiz Merkez ilçeye bağlı Mesciler köyünde gece saat 04.51’de bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 2.3 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İlimizde en son 17 Mart’ta Merkez ve Göynük ilçemizde toplam 4 deprem meydana gelmişti. Kandilli verilerine göre ilimiz Merkez ilçe Meciçele’de 2.1, Pirahmetler’de 2.2 büyüklüğünde; Göynük ilçesi Aşağıkınık’ta 2.0, Gürpınar’da ise 1.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler bölgede bulunan birçok vatandaş tarafından da hissedildi.