Bolu sarı mı, kırmızı mı olacak?

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin’den alınan Sinovac firmasına ait aşılar ülkemizde Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelik sırasına göre uygulanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılan toplam 10 milyon 800 bin aşının 7 milyon 800 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 2 milyon 900 binden fazlası ise ikinci doz olarak uygulandı.

BOLU’DA AŞI DURUMU

Aşılama programı kapsamında ikinci aşamaya tam geçiş için hazırlıklar sürerken ilimiz Bolu’da da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşı uygulaması aralıksız sürdürülüyor. Aşı uygulama merkezlerine ulaşması mümkün olmayan yaşlı vatandaşlarımızın aşısı ise sağlık ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde zaman zaman oluşan zorlu hava koşullarına rağmen yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Sayfasında yer alan bilgilere göre ilimizde bugüne kadar toplamda 60 binden fazla aşı yapıldı. Toplam aşının 44 bin 300’den fazlası 1. doz olarak uygulanırken 18 bin 700’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.

NORMALLEŞME İLE VAKALAR ARTTI

Öte yandan illerin koronavirüs risk haritası belirlendi. Mart ayı itibariyle başlatılan kademeli normalleşme adımları için ülkemiz 4 risk grubuna ayrıldı. Buna göre iller vaka sayılarına göre çok yüksek riskli olanlar kırmızı, yüksek riskli olanlar turuncu, orta riskli olanlar sarı ve düşük riskli olanlar mavi olmak üzere 4 grupta ele alınarak normalleşme adımları atıldı. Normalleşme adımları sonrası 6-7 binlerde seyreden günlük vaka sayıları iki katına çıktı. Vakaların 14 bin seviyesinde seyrettiği ülkemizde koronavirüs risk haritasına göre ilimiz Bolu turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer aldı. Haritanın açıklanmasından bir hafta sonra ilimizde vakaların yüzde 14’ten fazla düştüğü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

BOLU SARI MI KIRMIZI MI OLACAK?

Yeni koronavirüs risk haritasının 15 Mart Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Yeni haritaya göre illerdeki risk durumlarındaki değişime bağlı olarak normalleşme kararları değişecek. Ayrıca konunun hafta içi gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde de ele alınacağı düşünülüyor. Önceki hafta vaka sayısının düştüğü ilimiz Bolu’nun ise yeni risk haritasında renginin ne olacağı merak konusu oldu. İlimizde vaka sayılarının artış veya düşüşüne göre mevcut haliyle mi kalacağı yoksa sarı renkle orta riskli il; kırmızı renkle çok yüksek riskli il mi olacağı belirlenecek.