Bolu Sarıcalar Mahallesi'nde 100 m² daire icradan satılacak (çoklu satış)

Yakın çevresinde taşınmaz ile benzer özellikte ayrık nizam 4-5 katlı konut amaçlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Kuzeyinde Pembe Ulaş Camii, Güneyinde İl Özel İdare Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğusunda Yunus Emre İlkokulu, Sağlık Mahallesi kapalı pazar alanı mevcuttur. Bodrum+zemin+3 normal katlı olarak ayrık yapı nizamında betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Bina girişi zemin kat güney yönünden yapılmaktadır. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Mimari projesine göre antre, salon+mutfak, 2 oda, banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Brüt kullanım alanı 100 m2'dir. Kuzey-Batı cephelidir. Isınma kombi ile sağlanmaktadır. Eklenti depo. NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.